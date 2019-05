Bauchlandung in Myanmar : Pilot landet ohne Front-Fahrwerk am Flughafen

Pilot landet ohne Front-Fahrwerk am Flughafen

Bauchlandung in Myanmar

Rettungskräfte stehen in der Nähe eines Flugzeugs der Myanmar National Airline (MNA) nach einer Notlandung auf dem International Airport. Foto: dpa/Aung Thura

Myanmar Bei der Bauchlandung eines Passagierflugzeugs in Myanmar sind die knapp 90 Menschen an Bord Medienberichten zufolge unversehrt geblieben. Der Pilot stellte erst unmittelbar vor der Landung fest, dass das Fahrwerk der Maschine defekt ist.

Vor der Landung in der Großstadt Mandalay habe der Pilot festgestellt, dass sich das vordere Fahrwerk der Maschine nicht ausfahren ließ, teilte die Fluggesellschaft MNA am Sonntag mit.

Er sei deshalb länger in der Luft geblieben, um Treibstoff zu verbrauchen und das Gewicht zu reduzieren. Flugkapitän Myat Moe Aung habe das Flugzeug schließlich ohne größere Schäden an der Maschine landen können. Die nationale Luftfahrtbehörde teilte mit, der äußerst erfahrene Pilot sei auch als Ausbilder tätig. In sozialen Netzwerken wurde der Kapitän als Held gefeiert.