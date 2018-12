Baseler Bischof sicher: „Ein Leben ohne Sex ist wunderbar möglich“

Basel Der Baseler Bischofs Felix Gmür hat sich in einem Interview zum Thema Zölibat und und Sexualität geäußert. Die allgemeine Aufregung über dieses Thema versteht er nicht

Ein Leben ohne Sexualität ist nach den Worten des Baseler Bischofs Felix Gmür (52) "wunderbar möglich". Man könne sexuelle Gefühle in eine andere Richtung lenken: "Viele sind künstlerisch tätig. Andere lesen viel, machen Sport, meditieren", sagte Gmür der Schweizer "Sonntagszeitung". Auf entsprechende Fragen entgegnete der katholische Geistliche: "Wenn man Sie so hört, meint man, die Leute hätten den ganzen Tag Sex." Er wisse aber von vielen, dass das nicht so sei.