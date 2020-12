Tragödie in der Barentsee : 17 Fischer vermisst nach Untergang von russischem Schiff

Tragödie in der Barentsee

Moskau Im eiskalten Wasser der Barentssee ist ein russisches Fischereischiff mit 19 Seeleuten an Bord gesunken. Zwei von ihnen sind gerettet worden, 17 weitere werden noch vermisst, teilte das russische Katastrophenschutzministerium am Montag mit.

Der Such- und Rettungseinsatz dauert noch an. Berichten der russischen Nachrichtenagenturen zufolge gibt es jedoch kaum Hoffnungen, dass die Vermissten in dem eisigen Wasser längere Zeit überleben.