Weltberühmte Basilika in Barcelona Zwei neue Türme der Sagrada Família erstmals beleuchtet

Eigentlich sollte die Basilika bis zum 100. Todestag Gaudís im Jahr 2026 fertig werden - die Bauarbeiten wurden in der Corona-Pandemie aber zeitweise unterbrochen und haben sich stark verzögert. „Wenn wir nicht noch ein so großes Problem wie die Pandemie bekommen, wird die Sagrada Família in maximal zehn Jahren fertig sein“, sagte der Präsident ihres Verwaltungsrates, Esteve Camps, am Sonntag der Lokalzeitung „La Vanguardia“.