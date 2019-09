Schimpansen im Unterhaus : Größtes Banksy-Gemälde soll versteigert werden

London Rund ein Jahr nachdem der Künstler auf einer Auktion sein eigenes Gemälde schredderte, soll eines seiner bekanntesten Werke veräußert werden. Es könnte mehr als 1,7 Millionen Euro einbringen.

Der Verkauf ist für den 3. Oktober geplant - rund ein Jahr, nachdem Banksy selbst in eine Sotheby's-Auktion in London eingegriffen hatte, indem er sein Gemälde „Girl with a Balloon“ per Schredder zerstörte; und nur wenige Wochen vor dem geplanten Brexit-Termin Ende Oktober. Dieses Mal sei gesichert, dass kein Schredder in dem Gemälde installiert sei, teilte das Auktionshaus „Euronews“ mit.