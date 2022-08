In Tangail, einer Stadt in Bangladesch, gilt der Jalchatra-Markt als größter Ananasmarkt. Die Bauern bringen ihre angebauten Früchte auf Fahrrädern und Auto-Rikschas hierher, um sie zu verkaufen. Sehen sie hier eine volle Ladung Ananas in Bildern.

Das Bild zeigt Händler bei ihrer Arbeit auf dem Jalchatra-Markt. Während der Monsunzeit werden hier täglich Ananas im Wert von mehr als 100.000 US-Dollar verkauft. Auch Bananen und andere Früchte kann man dort kaufen.