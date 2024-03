Bislang 43 Todesopfer Dutzende Tote bei Brand in Einkaufszentrum in Bangladesch

Bei einem Feuer in einem sechsstöckigen Einkaufszentrum in der Hauptstadt von Bangladesch sind mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere seien bei dem Brand verletzt worden, sagte Gesundheitsminister Samanta Lal Sen am Freitag. Das Feuer habe sich am Donnerstagabend in dem Gebäude in einem belebten Geschäftsviertel der Innenstadt von Dhaka ausgebreitet. Feuerwehrleute hätten Überlebende gerettet und Tote geborgen, sagte der Minister. Mindestens 22 Menschen seien in medizinischer Behandlung.