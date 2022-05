Spektakulärer Fund in Bangkok : Passant entdeckt 66 Millionen Jahre alte Fossilien im Bürgersteig

Die Bildkombo zeigt einige der entdeckten Fossilien in dem Gehsteig in Bangkok. Foto: AFP/ALEX OGLE

Bangkok In Bangkok sind vor einem Shopping-Center mehr als 70 Ammoniten gefunden worden. Experten schätzen deren Alter auf rund 66 Millionen Jahre. Ein Käufer hatte die bis zu zwölf Zentimeter großen Fossilien im Belag des Gehwegs vor dem Shoppingcenter entdeckt.

Örtlichen Medien zufolge könnten die Ammoniten bei Reparaturarbeiten des Gehwegs vor zwei Jahren zur Dekoration in den Beton eingelassen worden sein. Die Kopffüsser (Cephalopoden) lebten in der Jura- und Kreidezeit. Ihre versteinerten Gehäuse werden heute gerne in als Souvenirs in Urlauberländern wie Madagaskar und Marokko verkauft.