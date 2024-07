Auch Flug- und Bahnverkehr betroffen Zehntausende ohne Strom nach Unwetter über Baltikum

Wegen Sturm und Regen ist für Zehntausende Menschen in den baltischen Staaten Litauen und Lettland der Strom ausgefallen. In Litauen hatten nach Schätzung des Energieversorgers Eso 165.000 Haushalte keinen Strom oder litten unter Unterbrechungen. Betroffen sei das ganze Land, vor allem aber die Hauptstadt Vilnius und ihr Umland, meldete die Nachrichtenagentur BNS nach diesen Angaben. In Lettland saßen 37.000 Abnehmer des Netzbetreibers Sadales Tikls ohne Strom da.