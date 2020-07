Unglück nahe Prag : Passagierzug fährt in stehenden Güterzug - ein Toter, Dutzende Verletzte

Rettungsarbeiten nach dem Zugunglück in Cesky Brod (Tschechien) am Dienstagabend. Foto: AP/Michal Kamaryt

Prag Erneut ist es in Tschechien am Dienstagabend zu einem Zugunglück gekommen. Die Ursache ist noch unklar. Insgesamt 35 Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Mensch starb.

Ein Passagierzug war am Dienstagabend im rund 30 Kilometer östlich der tschechischen Hauptstadt gelegenen Cesky Brod in einen auf den Gleisen stehenden Güterzug hineingefahren, wie die Rettungsdienste mitteilten. Bei dem Zusammenstoß hat esDutzende Verletzte gegeben. Ein Mensch sei gestorben, sagte Verkehrsminister Karel Havlicek, der an die Unglücksstelle geeilt war, am frühen Mittwochmorgen im Sender CT. Zwei Personen seien schwer und acht mittelschwer verletzt worden.