Unglück nahe Prag : Passagierzug fährt in stehenden Güterzug - mehr als 30 Verletzte

Prag Erneut ist es in Tschechien zu einem Zugunglück gekommen. Am späten Dienstagabend waren Bergungsteams noch an der Unglücksstelle in Cesky Brod beschäftigt. Bislang wurden Verletzte, aber keine Toten gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Passagierzug war am Dienstagabend im rund 30 Kilometer östlich der tschechischen Hauptstadt gelegenen Cesky Brod in einen auf den Gleisen stehenden Frachtzug hineingefahren, wie die Rettungsdienste mitteilten. Vier Menschen wurden den Angaben zufolge schwer verletzt, 29 weitere trugen leichte Verletzungen davon.

Die Bergungsoperationen dauerten am späten Abend noch an, weshalb die Zahl der Verletzten noch steigen konnte. Die Sprecherin der regionalen Rettungsdienste, Petra Effenbergerova, sagte der Nachrichtenagentur AFP, es seien keine Toten gefunden worden. Sie schloss aber nicht aus, dass es Todesopfer gegeben haben könnte.

Die Hauptbahnstrecke, die Prag mit dem östlichen Teil des Landes verbindet, dürfte bis Mittwochmorgen gesperrt sein. Die Behörden haben Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

Vor einer Woche waren bei einem Bahnunglück im deutsch-tschechischen Grenzgebiet zwei Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden.

(peng/AFP/dpa)