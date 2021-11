Mann soll "Allahu akbar" gerufen haben : Sicherheitsleute schießen an Pariser Bahnhof auf Verdächtigen mit Messer

Sicherheitsleute schießen an Pariser Bahnhof auf Verdächtigen mit Messer

Der Eiffelturm in Paris. Foto: dpa/Joel Saget

Paris Am Pariser Bahnhof Saint-Lazare haben Sicherheitsleute einen Verdächtigen angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Der Mann soll mit einem Messer auf die Beamten zugelaufen sein und "Allahu akbar" gerufen haben.

Zwei Sicherheitsleute der Bahn haben auf einem Pariser Bahnhof auf einen Mann geschossen, der sie mit einem Messer bedroht hatte. Dieser sei lebensgefährlich verletzt, hieß es am Dienstag aus Polizeikreisen. Der Mann sei kurz vor Mitternacht am Bahnhof Saint-Lazare mit einem Messer in der Hand auf die Sicherheitsleute zugelaufen und habe "Allahu akbar" ("Gott ist groß") gerufen.