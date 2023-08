Nach drei Tagen Gestrandeter Segler von Insel in den Bahamas gerettet

Nach drei Tagen auf einer Insel in den Bahamas ist ein gestrandeter Mann von der US-Küstenwache gerettet worden. Die Küstenwache veröffentlichte am Dienstag Luftaufnahmen, auf denen zu sehen war, dass die Buchstaben „SOS“ in den Sand am Strand der Insel Cay Sal geschrieben worden waren. Der 64-jährige Mann sei am Freitag in gutem gesundheitlichen Zustand von einem Kutter gerettet worden. Die Küstenwache war den Angaben zufolge auf Signale einer Leuchtpistole aufmerksam geworden, die in der Nähe eines gekenterten Segelschiffs abgefeuert worden waren. Der Mann hatte tagelang auf der Insel ausgeharrt.