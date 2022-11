Knuspriges Stück Frankreich Baguette wird immaterielles Kulturerbe

Die Liste der Zutaten ist kein Geheimnis: Mehl, Wasser, Hefe und Salz. Doch was dann aus dem Ofen herauskommt, ist mit seinen Traditionen so wertvoll, dass die Unesco es am Dienstag zum immateriellen Kulturerbe erhob. In Zeiten, in denen immer mehr industriell gebackenes Brot angeboten wird, schützt die Kulturorganisation der Vereinten Nationen damit einen typisch französischen Brauch und ein Handwerk, das im Niedergang begriffen ist.