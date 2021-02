Nachwuchs für gefährdete Art : Bärenkuskus-Junges in polnischem Zoo geboren

Bärenkuskus-Junges in polnischem Zoo geboren

Warschau Eine seltene Beuteltierart, die in freier Wildbahn nur auf Indonesien vorkommt, hat Nachwuchs bekommen. In Polen bekamen die Bärenkuskus ein Baby.

Im Zoo der polnischen Stadt Breslau ist das bereits vierte Junge einer seltenen Beuteltier-Art geboren worden. Der kleine Bärenkuskus sei vermutlich ein Männchen, teilte der Zoo am Freitag mit. Der Tierpark sei der einzige weltweit, in dem die gefährdete Spezies aus Indonesien in Gefangenschaft erfolgreich gezüchtet worden sei.