Familienstreit in Bad Sauerbrunn Polizei erschießt mit Machete bewaffneten Deutschen in Österreich

Bad Sauerbrunn · In Österreich ist bei einem Polizeieinsatz ein mit einer Machete bewaffneter Deutscher erschossen worden. Beamte waren am Freitag wegen eines Familienstreits zu einem Haus in Bad Sauerbrunn gefahren, wo es dann zu dem tödlichen Vorfall kam.

05.01.2024 , 20:02 Uhr

Österreichische Polizisten im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Tobias Steinmaurer

Das teilte die Polizei des östlichen Bundeslandes Burgenland mit. Der 55-jährige Verdächtige bedrohte demnach seine Ehefrau mit der Machete. Er habe den Befehl der Polizei, die Waffe niederzulegen, ignoriert. Auch der Einsatz von Pfefferspray habe keine Wirkung erzielt, hieß es. Danach habe der Mann einen Polizisten attackiert und verletzt. In dieser Situation sei der Angreifer von der Polizei erschossen worden. Der Mann lebte nach Angaben der Behörden in Österreich. Zu seiner Herkunft in Deutschland machten Polizei und Staatsanwaltschaft keine Angaben.

