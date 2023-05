Privatarmee zieht sich zurück Wagner-Söldnertruppe übergibt Kontrolle über Bachmut an Moskau

Prigoschins Angaben ließen sich nicht unabhängig bestätigen. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs vom Mittwoch dauern erbitterte Gefechte in der Stadt an. Die Vize-Verteidigungsministerin der Ukraine, Hanna Maljar, sagte am Donnerstag zwar, Wagner-Einheiten seien in den Vororten von Bachmut durch reguläre russische Truppen ersetzt worden. Doch in der Stadt selbst seien noch Kämpfer der Privatarmee. Überdies hielten ukrainische Truppen am südwestlichen Rand von Bachmut die Stellung.