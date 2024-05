Babymorde in Großbritannien Londoner Berufungsgericht bestätigt lebenslange Haft von Krankenschwester

Das oberste Londoner Berufungsgericht hat die Verurteilung einer britischen Krankenschwester wegen der Ermordung von sieben Babys bestätigt. Die zuständige Richterin am Court of Appeal, Victoria Sharp, erklärte in einer kurzen Gerichtsanhörung am Freitag, das Gericht habe die Berufung der 34-jährigen Lucy Letby zurückgewiesen. Die ehemalige Krankenschwester kann damit keine weiteren Rechtsmittel gegen ihre Verurteilung mehr einlegen.