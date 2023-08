Urteil in Großbritannien Krankenschwester wegen siebenfachen Babymordes zu lebenslanger Haft verurteilt

Am Freitag hatte eine Jury Letby schuldig gesprochen, noch am Montag wollte Richter James Goss das Strafmaß bekannt geben. Staatsanwalt Nicholas Johnson forderte die Höchststrafe: Letby solle nie mehr freikommen. Es handele sich um mehrere, vorsätzliche Taten mit Elementen „sadistischen Verhaltens“. Folgt Goss dem Antrag, wäre Letby die vierte Frau in Großbritannien, die zu „whole life order“ verurteilt wird. Wie die Zeitung „Guardian“ berichtete, könnte Letby zudem in Dutzenden weiteren Fällen versucht haben, Babys zu töten.