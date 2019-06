„Get the Party started“ : Baby kommt bei Pink-Konzert zur Welt

London Einer der Hits von Sängerin Pink heißt: „Get the Party started“. Aber als Pink den Song bei einem Konzert in einem Stadion in Großbritannien sang, ging etwas anderes los.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine schwangere Zuhörerin bekam Wehen. Und dann hatte es das Baby plötzlich eilig, auf die Welt zu kommen. Zu wenig Zeit, um ins Krankenhaus zu fahren. Deshalb fand die Geburt in einem Erste-Hilfe-Raum des Stadions statt. Es ging aber alles gut.

Die Mutter sagte später, dass sie ihre Tochter nun nicht Dolly Louise, sondern Dolly Pink nennen werde. Auch die Sängerin freute sich. Auf Instagram schrieb sie: „Dolly Pink wollte, dass die Party beginnt“.

(lukra/dpa)