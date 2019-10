„Geschenk des Himmels“ : 67 Jahre alte Chinesin bringt auf natürliche Weise gezeugtes Baby zur Welt

Peking In China ist eine Frau im Alter von 67 Jahren erneut Mutter geworden. Das Mädchen soll auf natürliche Weise gezeugt worden sein, damit wären die Eltern nach eigenen Angaben die ältesten in China. Im Netz gab es Kritik.

In China hat eine 67-Jährige ein nach ihren Angaben natürlich gezeugtes Kind zur Welt gebracht. Das Mädchen sei am Freitag per Kaiserschnitt zur Welt gekommen und gesund, teilte das Krankenhaus in der ostchinesischen Stadt Zaozhuang am Montag der Nachrichtenagentur AFP mit. Die 67-jährige Tian und ihr Mann Huang sind damit nach eigenen Angaben die ältesten Eltern eines auf natürliche Weise gezeugten Neugeborenen in China.