Streik der Drehbuchautoren Vorläufige Einigung auf Streikende von Hollywood-Drehbuchautoren

Nach fast fünf Monaten bahnt sich ein Ende des historischen Streiks der Hollywood-Drehbuchautoren an. Gewerkschafter und die Filmstudios hätten eine vorläufige Einigung auf Beilegung des Ausstands erzielt, verkündete die Writers Guild of America (WGA), die Gewerkschaft der Autoren in der Film- und Fernsehbranche, am Sonntag. Der Deal mit dem Dachverband der Fernseh- und Filmproduzenten sei durch „anhaltende Solidarität der WGA-Mitglieder möglich geworden und der außerordentlichen Unterstützung unserer Gewerkschaftsgeschwister, die sich uns für 146 Tage an den Streikpostenketten anschlossen“.