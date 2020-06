Laut Autopsie-Bericht : George Floyd hatte Coronavirus

Minneapolis US-Gerichtsmediziner haben veröffentlicht, dass der bei einer Festnahme getötete US-Amerikaner George Floyd mit dem Coronavirus infiziert war. Er zeigte demnach aber keine Symptome.

Der in Polizeigewalt ums Leben gekommen Afroamerikaner George Floyd hat sich Wochen vor seinem Tod mit dem Coronavirus infiziert. Floyd sei am am 3. April positiv auf das Sars-CoV-2 getestet worden, zeigte augenscheinlich aber keine Symptome, schrieb der Chef der Gerichtsmedizin des Bezirks Hennepin, Andrew Baker. Floyds Lungen schienen demnach gesund zu sein, allerdings wiesen Arterien in seinem Herzen Verengungen auf.