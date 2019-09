Friedensverhandlungen zwischen Taliban und USA laufen : Autobombenangriff in der Nähe einer Ausländersiedlung in Kabul

Autobombenangriff in der Nähe einer Ausländersiedlung in Kabul

Kabul Der US-Sondergesandte für Afghanistan hatte gerade von einer „grundsätzlichen“ Einigung mit den Taliban gesprochen, da wurde Kabul von einer massiven Explosion erschüttert. In der Nähe eines scharf bewachten Geländes für Ausländer explodierte eine Autobombe.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am späten Montagabend nach offiziellen Angaben eine Autobombe in der Nähe des „Green Village“ für Ausländer detoniert. Die heftige Explosion war nach Angaben von Reportern der Deutschen Presse-Agentur in weiten Teilen der Stadt zu hören. Die Taliban bekannten sich zu der Tat. Auf dem scharf bewachten Wohngelände mit Büros für Ausländer sind unter anderem mehrere internationale Nichtregierungsorganisationen untergebracht, darunter auch die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Durch die Autobombe sei auch eine Tankstelle in der Umgebung explodiert und in Brand geraten.