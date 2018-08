Autobahnbrücke in Genua eingestürzt - mindestens elf Tote in Italien

Drama in Genua : Mindestens elf Tote bei Einsturz von Autobahnbrücke

Genua In der italienischen Hafenstadt Genua ist am Dienstag eine vierspurige Autobahnbrücke der A10 teilweise eingestürzt. Das Innenministerium spricht in einer ersten Meldung von mindestens elf Toten.

Beim Einsturz der Brücke sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag unter Berufung auf das Innenministerium in Rom. Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli sprach auf Twitter von einer "entsetzlichen Tragödie", nannte aber keine Opferzahl.

Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova pic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14. August 2018

Ansa zufolge stürzte die Brücke in mehr als 40 Metern Höhe auf einem Stück von etwa 100 Meter ein. Erste Medienaufnahmen vom Unglücksort zeigten die Brücke in Staubwolken. Der Einsturz habe sich während eines gewaltigen Unwetters ereignet, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Es gebe „Dutzende Opfer“, sagte der Leiter der Rettungsstelle der Stadt in den italienischen Medien. Mitarbeiter der Leitstelle bestätigten die Angaben. Vier Schwerverletzte waren demnach bereits auf dem Weg in Krankenhäuser. Rettungskräfte haben laut Ansa mindestens zwei Überlebende aus den Trümmern gezogen. Angaben aus Kreisen der Ermittler zufolge waren mindestens 20 Fahrzeuge betroffen. „Massenhaft“ Einsatzkräfte seien vor Ort, erklärte die Feuerwehr auf Twitter.



Der Feuerwehr zufolge ereignete sich der Einsturz des Ponte Morandi, der auch als Polcevera-Viadukt bezeichnet wird, am Dienstag gegen 12 Uhr. Der Viadukt überquert unter anderem Gleisanlagen und ein Gewerbegebiet. Das Bauwerk stammt aus den 1960er Jahren, vor zwei Jahren wurden Arbeiten daran vorgenommen. In der Nähe der Brücke seien nach dem Einsturz vorsichtshalber Häuser evakuiert worden.

Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli hat den Einsturz der Autobahnbrücke als „entsetzliche Tragödie“ bezeichnet. „Ich beobachte mit größter Besorgnis, was in Genua passiert ist und was wie eine entsetzliche Tragödie aussieht“, twitterte der Fünf-Sterne-Politiker. „Wir stehen in engem Kontakt mit den Autobahnbetreibern und werden mit Vizeminister (Edoardo) Rixi vor Ort sein.“ Er sprach der Stadt Genua seine Anteilnahme aus.

(felt/mro/mba/AFP/dpa/rtr)