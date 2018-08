Autobahnbrücke in Genua eingestürzt - 22 Tote in Italien

Drama in Genua : Zahl der Toten bei Einsturz von Autobahnbrücke steigt auf 22

Foto: dpa/- 9 Bilder Autobahnbrücke in Genua stürzt ein

Genua In der italienischen Hafenstadt Genua ist am Dienstag eine vierspurige Autobahnbrücke der A10 teilweise eingestürzt. Berichten zufolge hat es mindestens 22 Tote gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mehreren Medien berichten unter Berufung auf das Verkehrsministerium und andere Behörden, dass bislang 22 Tote geborgen worden seien, etliche weitere Opfer werden noch unter den Trümmern vermutet. Bislang konnten demnach sieben Überlebende geborgen werden.

Feuerwehren und andere Rettungskräfte aus dem Piemont und der Lombardei seien derzeit im Einsatz, zitiert der Sender RaiNews einen Verantwortlichen der Feuerwehr.

Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli sprach auf Twitter von einer "entsetzlichen Tragödie", nannte aber keine Opferzahl. „Ich beobachte mit größter Besorgnis, was in Genua passiert ist und was wie eine entsetzliche Tragödie aussieht“, twitterte der Fünf-Sterne-Politiker. „Wir stehen in engem Kontakt mit den Autobahnbetreibern und werden mit Vizeminister (Edoardo) Rixi vor Ort sein.“ Er sprach der Stadt Genua seine Anteilnahme aus.

Ansa zufolge stürzte die Brücke in mehr als 40 Metern Höhe auf einem Stück von etwa 100 Meter ein. Erste Medienaufnahmen vom Unglücksort zeigten die Brücke in Staubwolken. Der Einsturz habe sich während eines gewaltigen Unwetters ereignet, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Behörden vermuteten nach ersten Angaben der Nachrichtenagentur Ansa, dass der Einsturz durch strukturelle Schwächen am Bau ausgelöst

Es gebe „Dutzende Opfer“, sagte der Leiter der Rettungsstelle der Stadt in den italienischen Medien. Mitarbeiter der Leitstelle bestätigten die Angaben. Vier Schwerverletzte waren demnach bereits auf dem Weg in Krankenhäuser. Angaben aus Kreisen der Ermittler zufolge waren mindestens 20 Fahrzeuge betroffen. „Massenhaft“ Einsatzkräfte seien vor Ort, erklärte die Feuerwehr auf Twitter.

Der Feuerwehr zufolge ereignete sich der Einsturz des Ponte Morandi, der auch als Polcevera-Viadukt bezeichnet wird, am Dienstag gegen 12 Uhr. Der Polcevera-Viadukt, auch Ponte Morandi genannt, ist eine vierspurige Autobahnbrücke in der italienischen Hafenstadt Genua. Sie ist Teil der Autobahn 10 entlang der Riviera. Das 1967 eingeweihte Bauwerk aus Spannbeton führt über das Polcevera-Tal und überquert den gleichnamigen Fluss, Bahnanlagen sowie Wohn- und Gewerbegebiete. Die vom italienischen Ingenieur Riccardo Morandi (1902-1989) entworfene elegante Schrägseilbrücke gilt als ein Meisterwerk der Architektur des 20. Jahrhunderts. Der etwa 1100 Meter lange Viadukt wird von 90 Meter hohen Pylonen - drei davon mit Schrägseilen - gestützt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat betroffen auf den Einsturz der Brücke reagiert. "Nach dem schrecklichen Brückeneinsturz sende ich den Menschen in Genua und in Italien meine Anteilnahme", erklärte Merkel nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag. "Zusammen mit vielen Deutschen bin ich in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen."

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat der italienischen Regierung Hilfe angeboten. "Frankreich ist an der Seite Italiens" und "hält sich bereit, jede notwendige Hilfe zu leisten", schrieb Macron am Dienstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Seine Gedanken seien bei den Opfern, den Angehörigen und dem ganzen italienischen Volk, schrieb der Staatschef in seiner auch ins Italienische übersetzten Botschaft.

(felt/mro/mba/AFP/dpa/rtr)