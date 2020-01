Touristen ausgewiesen : Notdurft in Machu Picchu verrichtet

Notdurft in Machu Picchu verrichtet

Blick auf die Ruinen von Machu Picchu in Peru. Foto: dpa/Marco Garro

Cusco Eine Gruppe von Touristen hat die Inka-Ruine verbotenerweise betreten und beschädigt. Einer von ihnen sitzt jetzt im Gefängnis.

Sie sollen sich illegal Zutritt zur Inka-Ruine Machu Picchu verschafft, einen Stein aus einer Mauer gebrochen und ihre Notdurft verrichtet haben: Jetzt werden fünf Touristen aus Chile, Frankreich, Brasilien und Argentinien aus Peru abgeschoben. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 28-Jähriger Argentinier, bleibe vorerst in Peru in Haft, teilte die Polizei am Dienstag (Ortszeit) mit. Ihm wird die Beschädigung von kulturellem Erbe vorgeworfen.