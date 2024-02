Auswärtiges Amt bestätigt Deutscher in Russland festgenommen

Das Auswärtige Amt hat die Festnahme eines Deutschen in Russland bestätigt. Er werde konsularisch betreut, die deutschen Stellen seien mit seinen Anwälten in Kontakt, sagte ein Spreche des Außenamtes am Mittwoch in Berlin. Zu Details des Falls wollte er sich auch aus Gründen des Datenschutzes nicht äußern.