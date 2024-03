Originalgetreue Kopie Australischer Milliardär will die Titanic nachbauen lassen

Ein australischer Milliardär will die Titanic originalgetreu nachbauen lassen -samt Ballsaal, Pool und Türkischem Bad. Der Bergbaumagnat Clive Palmer (69) kündigte sein ehrgeiziges Vorhaben am Mittwochnachmittag (Ortszeit) im Sydney Opera House vor zahlreichen Medienvertretern an. Am Ende werde die Titanic II sogar besser sein als das Original und Platz für 2345 Passagiere in 835 Kabinen bieten, versprach der schwerreiche Unternehmer. Die Jungfernfahrt vom britischen Southampton nach New York soll demnach bereits im Juni 2027 stattfinden und anders als bei der Unglücksfahrt 1912 ohne Zusammenstoß mit einem Eisberg über die Bühne gehen. Selbstverständlich will Palmer dabei selbst mit an Bord sein.