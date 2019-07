Zufallsfund : Australischer Junge findet 50 Jahre alte Flaschenpost und nimmt Kontakt zu Absender auf

Melbourne Eine fast 50 Jahre alte Flaschenpost hat ein kleiner Junge in Australien aus dem Wasser gefischt. Der Absender hat eine wirklich bewegende Geschichte hinte sich.

Wundersamer Beginn einer neuen Brieffreundschaft: Ein neunjähriger Australier hat eine vor 50 Jahren ins Meer geworfene Flaschenpost entdeckt. Jyah Elliott fand die Flasche am Dienstag an einem abgelegenen Strand im Bundesstaat South Australia und verfasste gleich eine Antwort an den Absender, der nach Angaben des Senders ABC bereits am Mittwoch ermittelt wurde.