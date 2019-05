62.000 Euro : Australischer „Egg Boy“ spendet für Familien von Christchurch-Attentat

Menschen haben an einem provisorischen Denkmal in der Nähe der Al-Nur-Moschee zahlreiche Blumen für die Opfer niedergelegt (Archivbild). Foto: dpa/Vincent Yu

Canberra Der australische Teenager Will Connolly, der als „Egg Boy“ bekannt wurde, hat mehr als 60.000 Euro für die Opfer des rassistisch motivierten Terrorangriffs auf zwei Moscheen in Neuseeland gespendet.

Der 17-Jährige gab knapp 100.000 Australien-Dollar (etwa 62.000 Euro), die er selbst als Spenden erhalten hatte, an die betroffenen Familien weiter. Connolly wurde durch eine Eier-Attacke auf einen australischen Senator bekannt, der den Anschlag mit muslimischer Einwanderung in Zusammenhang gebracht hatte. In seiner Heimat nennt man ihn „Egg Boy“, den „Jungen mit dem Ei“.