„Im Internet radikalisiert“ Australische Polizei erschießt Teenager nach Messerangriff

„Es gibt Hinweise darauf, dass er (der Täter) im Internet radikalisiert worden war“, sagte Cook bei einer Pressekonferenz. Der Verdächtige habe offenbar allein gehandelt. Der angegriffene Mann in seinen Dreißigern wurde mit Stichverletzungen am Rücken in ernstem, aber stabilem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.