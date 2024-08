Fünf Meter langes Tier Australische Behörden erlegen Krokodil nach tödlichem Angriff

Zuvor war am 2. Juli ein zwölfjähriges Mädchen beim Schwimmen mit seiner Familie in einem Bach im benachbarten Northern Territory verschwunden. Die sterblichen Überreste des Kindes wurden Tage später gefunden, und Wildhüter erschossen das 4,20 Meter lange Krokodil. Am 18. April wurde zudem ein 16-jähriger Junge beim Schwimmen vor einer Insel in Queensland von einem Krokodil getötet.