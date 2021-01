3000 Kilometer weit geflogen : Australier diskutieren über Schicksal einer Taube

Eine Taube sitzt auf einem Dach in Melbourne, Australien. Foto: AP/Kevin Celli-Bird

Canberra Nach den Hygieneregeln des Commonwealth müsste der Vogel namens Joe getötet werden, sollte er einfach die 3000 Kilometer vom US-Staat Oregon nach Melbourne geflogen sein. Die amerikanische Brieftauben-Union hat nun einen potenziell lebensrettenden Hinweis.

Eine Taube mit einer amerikanischen Kennung an ihrer Beringung hat in Australien eine Debatte ausgelöst, ob sie aus Gründen der Biosicherheit getötet werden muss. Der geschäftsführende Premierminister Michael McCormack sagte, falls die Taube namens „Joe“ - benannt nach dem designierten US-Präsidenten Joe Biden - tatsächlich die 3000 Kilometer von Oregon nach Melbourne geflogen sei, gebe es nach den strengen Commonwealth-Regeln keinen Pardon.

„Falls Joe auf eine Art eingereist ist, die nicht unseren strengen Biosicherheitsmaßnahmen entspricht, dann Pech gehabt Joe, flieg entweder heim oder trage die Konsequenzen“, sagte McCormack auf einer Pressekonferenz. Der Gesundheitsminister von Victoria, Martin Foley, plädierte hingegen auf Gnade. „Ich würde die Commonwealth-Quarantäne-Beamten bitten, etwas Mitgefühl zu zeigen“, sagte er.

Ein für Joe rettender Hinweis kam nun möglicherweise aus den USA. Eine Managerin der Amerikanischen Brieftauben-Union (American Racing Pigeon Union) in Oklahoma, Deone Roberts, sagte, Joes US-Beringung sei offensichtlich gefälscht. Die Kennung gehöre einer blaugestreiften Brieftaube, Joe ist aber braun-weiß. „Der Ring in Australien ist gefälscht und kann nicht nachverfolgt werden“, sagte sie. „Er (Joe) ist definitiv in Australien zuhause und nicht in den USA.“ Jemand solle sich den Ring genauer anschauen und verstehen, dass der Vogel nicht amerikanisch sei. „Sie müssen ihn nicht töten.“

Gefälschte Beringungen nähmen in letzte Zeit zu, sagte Roberts. Die Haltung von Brieftauben und die Teilnahme an Wettbewerben sei in letzter Zeit wieder beliebter geworden. Viele, die in das Hobby einstiegen, kauften ohne es zu wissen Vögel mit gefälschten Beringungen.

Brieftauben können recht wertvoll sein. Ein chinesischer Brieftauben-Fan hat im November für eine in Belgien gezüchtete Taube 1,6 Millionen Euro gezahlt.

Gefunden wurde Joe am 26. Dezember von Kevin Celli-Bird im Hinterhof seines Hauses in Melbourne. Der Vogel sei ziemlich erschöpft gewesen, der Wirbel um seine möglicherweise illegale Einreise habe ihn überrascht. Nun sei er froh, dass Joe eine Chance habe, mit dem Leben davonzukommen.

Celli-Bird hatte die US-Brieftaubenunion kontaktiert. Der Vogel mit dem echten Ring verschwand bei einem 560-Kilometer-Rennen in Oregon am 29. Oktober, teilte dessen Besitzer Lucan Cramer mit. Dass eine Taube den Pazifik überquert, sei nicht unmöglich. „Es kommt vor. Wir haben Vögel in den Vereinigten Staaten, die aus Japan gekommen sind. Es kann möglicherweise vorkommen, aber das ist nicht dieselbe Taube. Es ist noch nicht mal eine Brieftaube.“

(chal/dpa)