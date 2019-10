19 Jahre unschuldig in Haft : Australier bekommt Millionen-Entschädigung für Justiz-Irrtum

Canberra 1995 war ein Mann in Australien wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Unschuldig, wie sich 2014 herausstellte, saß der Mann 19 Jahre im Gefängnis. Jetzt bekommt er eine Entschädigung vom australischen Staat.

Ein Australier, der zu Unrecht 19 Jahre lang im Gefängnis saß, soll nun eine Entschädigung in Höhe von 7,02 Millionen australischen Dollar (etwa 4,3 Millionen Euro) bekommen. Das entschied am Montag ein Gericht in der Hauptstadt Canberra. Der 74-Jährige war 1995 wegen Mordes an einem hochrangigen Polizeibeamten zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, wie der australische Fernsehsender ABC berichtete. Erst 19 Jahre später sei er freigekommen, nachdem Zweifel an der Beweislage aufgekommen waren.