Nach Messerattacke in Australien Richter hebt Verbreitungsverbot von Angriffs-Video auf

Ein Richter in Australien hat ein vorübergehendes Verbreitungsverbot für das Video eines Messerangriffs in einer Kirche in der Küstenmetropole Sydney aufgehoben. Bundesrichter Geoffrey Kennett wies einen Antrag der australischen eSafety Commission zurück, die Gerichtsanordnung auszuweiten, die am (heutigen) Montag auslief. Die Plattform X hatte das Verbot beanstandet und sich anders als andere soziale Netzwerke geweigert, die Aufnahme zu entfernen, die den Angriff eines 16-Jährigen auf einen assyrisch-orthodoxen Bischof und einen Priester am 15. April zeigt. Das Verbot war am 22. April erlassen worden.