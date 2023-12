Ursprung der Päckchen unbekannt Über hundert Kilo Kokain in Australien angespült

Über die Weihnachtstage sind an Stränden im Südosten Australiens Päckchen mit mutmaßlich mehr als 100 Kilogramm Kokain angeschwemmt worden. Die Polizei im Bundesstaat New South Wales nahm am Mittwoch eigenen Angaben zufolge Ermittlungen auf. Ein erstes und 39 Kilogramm schweres „verdächtiges“ Paket tauchte demnach am Freitag in Magenta Beach - etwa 80 Kilometer nördlich der Millionenmetropole Sydney - auf. Weitere Päckchen wurden am Sonntag und Dienstag an mehreren Stränden nahe Magenta Beach und Newcastle gesichtet.