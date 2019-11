"Wandi" zieht jetzt ins Reservat : Australier halten Vollblut-Dingo monatelang für einen Hundewelpen

Sydney Die Tierfreunde hatten den kleinen Vierbeiner im Bundesstaat Victoria gefunden und aufgenommen. Durch einen DNA-Test stellte sich nun heraus: Es handelt sich keineswegs um einen gewöhnlichen Mischlingshund.

Der kleine Vierbeiner war im August wimmernd und allein in einem Garten in der Kleinstadt Wandiligong entdeckt worden. Wegen Krallenspuren auf seinem Rücken hatten seine Retter spekuliert, dass er vielleicht von einem Greifvogel fallen gelassen worden war. Zuerst wurde Wandi für einen Mischlingshund mit Dingo-Anteilen gehalten, wie Watson sagte. Ein DNA-Test habe nun aber ergeben, dass er ein seltener Vollblut-Dingo sei.

Obwohl die Tiere in manchen Gebieten geschützt ist, haben Dingos in Australien nicht immer einen guten Ruf. Vor allem auf der bei Touristen beliebten Insel Fraser Island an der australischen Ostküste wurden in den vergangenen Jahren mehrere Menschen von den Tieren angegriffen. Erst im April hatte ein Vater sein kleines Kind aus den Fängen eines Dingos gerettet. Das Tier hatte versucht, den 14 Monate alten Jungen von einem Campingwagen wegzuschleifen.