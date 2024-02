Sydney Ein Nationalpark für Koalas

Der Koala-Nationalpark soll in der Region zwischen Kempsey und Coffs Harbour an der Ostküste des Landes entstehen. Die Regierung des Bundesstaates New South Wales, in dem sich der Nationalpark befindet, hat in ihrem Staatshaushalt 2023/24 über einen Zeitraum von vier Jahren 80 Millionen Australische Dollar, umgerechnet rund 48 Millionen Euro, veranschlagt, um die Entwicklung des Parks zu unterstützen. „Der Koala nimmt eine einzigartige kulturelle Stellung ein – sowohl in Australien als auch international“, sagte Timothy Cadman, Forscher am Institute for Ethics, Governance and Law an der Griffith University in Australien. Würde sein Überleben nicht gesichert, so könnte dies sogar politische Konsequenzen haben, meinte der Experte.