3000 Bewohner betroffen: Hochhaus in Sydney nach „lauten Knackgeräuschen“ erneut geräumt

Hochhaus in Sydney nach „lauten Knackgeräuschen“ erneut geräumt

Der Opal Tower in Sydney musste am Donnerstag erneut geräumt werden. Foto: dpa/Mick Tsikas

Sydney 392 Wohnungen sind in dem Opal Tower im Olympic Park in Sydney zu finden. Jetzt musste das Haus erneut geräumt werden - Bewohner hatten Geräusche gehört, Risse wurden entdeckt. Jetzt wird die Statik überprüft.

Zahlreiche Bewohner eines aus Sicherheitsgründen vorübergehend evakuierten Hochhauses in Sydney haben am Donnerstag erneut ihre Wohnungen verlassen müssen. Rund 3000 Menschen waren an Heiligabend aus dem 38-stöckigen Opal Tower und nahe gelegenen Gebäuden im Olympia-Park der australischen Metropole geholt worden - nachdem viele anschließend zurückgekehrt waren, wurden die Bewohner des Hochhauses nun erneut zum Verlassen ihrer Wohnungen aufgefordert.