Unwetter, Überschwemmungen, Waldbrände Neun Tote durch Unwetter in Australien

Schwere Unwetter in den australischen Bundesstaaten Queensland und Victoria haben nach Behördenangaben mindestens neun Menschen das Leben gekostet. In Moreton Bay vor Queenslands Südküste sei am Dienstag bei rauer Witterung ein Boot mit elf Personen an Bord gekentert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Drei Männer kamen ums Leben. Die acht Überlebenden wurden in Krankenhäuser gebracht, ihr Zustand wurde als stabil beschrieben.