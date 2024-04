In Australien Mehrere Menschen in Einkaufszentrum in Sydney niedergestochen

Ein Sprecher der Polizei des Bundesstaates New South Wales, in dem Sydney liegt, sagte AAP, es gebe Berichte, wonach mehrere Menschen niedergestochen und ein Mann angeschossen worden sei. Sanitäter behandelten demnach die Patienten am Tatort. Mehrere Beiträge in den sozialen Medien zeigten Menschenmassen vor dem Einkaufszentrum. Weitere Details zu mutmaßlichen Tätern, der Anzahl von Verletzten und Toten sowie dem Hergang gab es noch nicht.