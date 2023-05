Schlimme Vermutung Krokodile sollen Angler in Australien gefressen haben

Im tropischen Norden von Australien suchen die Behörden nach einem vermissten Angler - im Bauch von zwei Krokodilen. Der 65-Jährige war vor vier Tagen beim Fischen am Kennedy River in einem Nationalpark in Queensland plötzlich verschwunden. Der Fluss ist berühmt-berüchtigt für seine große Krokodil-Population. Trotz eingehender Suche in dem gefährlichen Gewässer fehle von dem Mann bisher jede Spur, berichtete der Sender 9News am Dienstag.