Terroristischer Hintergrund nicht ausgeschlossen Fünf Tote bei Angriff in Einkaufszentrum

Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Sydney sind am Samstag fünf Menschen getötet worden. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt, darunter ein kleines Kind, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter behandelten die Patienten am Tatort. Ein mutmaßlicher Angreifer wurde angeschossen und erlag seinen Verletzungen.