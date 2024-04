Prozess in Australien Australierin soll Familie ihres Ex-Mannes mit Pilzen vergiftet haben

In Australien steht seit Montag eine Frau vor Gericht, die versucht haben soll, ihren Ex-Mann und dessen Familie zu töten, indem sie ihnen giftige Pilze ins Essen mischte. Die 49-Jährige wurde per Videoverbindung aus einem Gefängnis in Melbourne, wo sie seit ihrer Festnahme im November vergangenen Jahres inhaftiert ist, in den Saal des Latrobe Valley Magistrates Court geschaltet. Der Frau wird vorgeworfen, die Eltern (beide 70) sowie eine Tante (66) ihres Ex-Partners getötet zu haben.