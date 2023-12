Trockenheit im Westen, Überschwemmungen im Nordosten Buschbrand bedroht Vorort der australischen Großstadt Perth

Nahe der Millionenmetropole Perth an der Südwestküste Australiens kämpft die Feuerwehr gegen einen gefährlichen Buschbrand an. Die Einwohner des rund 30 Kilometer östlich gelegenen Vorortes Parkerville wurden aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen, wie die Notdienste am Donnerstag mitteilten. „Sie sind in Gefahr und müssen sofort handeln, um zu überleben“, hieß es. Örtlichen Medien zufolge erfassten die Flammen einige Gebäude. Zwei Menschen seien verletzt worden.