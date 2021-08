62-jähriger Australier festgenommen : Drogendeals im Altersheim

Sydney Bei einer Fahrzeugkontrolle wurden bei dem Mann Methamphetamin und Cannabis gefunden, zuvor äußerten seine Mitbewohner Bedenken über sein Verhalten. In Australien muss sich jetzt ein 62-Jähriger wegen Drogenhandels verantworten.

Weil er in seinem Altersheim mit illegalen Drogen gehandelt haben soll, ist ein 62-jähriger Rentner in Australien festgenommen und angeklagt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden bei einer Fahrzeugkontrolle des Mannes die Rauschmittel Methamphetamin und Cannabis gefunden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in einer Wohnanlage für ältere Menschen in Sydney wurden demnach LSD, weiteres Cannabis und ein Schlagstock gefunden.