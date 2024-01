Festnahmen in Australien 257 Echsen sollten illegal nach Hongkong geschmuggelt werden

In Australien haben die Behörden einen großangelegten illegalen Handel mit endemischen Reptilien aufgedeckt. Die Tiere - größtenteils Echsen - seien für den Markt in Hongkong bestimmt gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur AAP unter Berufung auf die Polizei. Im Laufe der Ende Dezember eingeleiteten Ermittlungen konfiszierten Beamte demnach in verschiedenen Stadtteilen von Sydney insgesamt 257 Tiere - im Gesamtwert von mehr als 1,2 Millionen australischen Dollar (740.000 Euro).