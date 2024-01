Demonstrationen Zusammenstöße in russischer Kleinstadt nach Verurteilung eines Oppositionellen

Nach der Verurteilung eines Oppositionellen zu einer mehrjährigen Haftstrafe ist es am Mittwoch zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei in einer russischen Kleinstadt im Ural gekommen. In Onlinenetzwerken veröffentlichte Videos zeigten mehrere hundert Menschen in der 17.000-Einwohner-Stadt Baimak, die Schneebälle auf Polizisten mit Schutzschildern warfen. Auch war zu sehen, wie ein Mann gewaltsam von der Polizei festgehalten wurde. Die Polizei setzte nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten Tränengas ein.