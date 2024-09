Ausschreitungen in Manchester Urteil gegen Zwölfjährigen wegen Ibiza-Urlaub der Mutter verschoben

Die Urteilsverkündung gegen einen zwölf Jahre alten Randalierer in Großbritannien ist verschoben worden - weil seine Mutter in den Urlaub nach Ibiza geflogen ist. Richterin Joanne Hirst zeigte sich am Gericht in Manchester „ehrlich überrascht“, dass die Frau für fünf Tage in die Sonne gereist ist, obwohl sie von dem Termin wusste. Begleitet wurde der Junge von einem Onkel.